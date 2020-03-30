Артистов уволили из МХАТ имени Горького. Коронавирус тут ни при чем
Ранее об увольнении сотрудников театра на фоне пандемии рассказал актер Дмитрий Корепин. Во МХАТ пояснили, что об увольнении Корепину заявили еще 2,5 месяца назад и предложили другие вакансии.
«Сокращение части артистического персонала, в том числе артиста Дмитрия Корепина, было произведено в рамках организационно-штатных мероприятий МХАТ имени Горького. Всего сокращено пять единиц», — пояснили «360» пресс-службе театра.
Собеседник добавил, что никакого преимущества у Корепина для того, чтобы остаться на предыдущей должности не было. О таком решении ему сообщили заранее и предложили несколько других работ. Он мог на них перевестись. Сокращения в театре коснулись не только актерского цеха. Эти изменения в штате связаны со внутренними делами учреждения культуры.
Сам актер рассказал «360», что приказ о сокращении ему отдали 26 марта. Корепин связал такое решение с тем, что он встал на сторону уволенной с поста руководителя театра актрисы Татьяны Дорониной. По мнению собеседника новый худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уничтожает театр.
«Он уже расколол труппу на два коллектива. Он вынуждает всех с мая месяца [2019 года] перейти на договора в то время, когда все были на бессрочных договорах. В штате все были», — прокомментировал Корепин. Он рассказал, что в условиях эпидемии ни один театр прослушивать уволенных артистов не станет, хотя он был готов перейти на новую работу.
«Я сейчас буду сидеть на карантине. Деньги у меня закончатся рано или поздно, и что я буду делать?» — сказал артист.
Перестановки в театре произошли в конце 2018 года. Тогда пост Дорониной отдали продюсеру и театральному режиссеру Эдуарду Боякову. Его заместителем по творческой работе стал артист и режиссер Сергей Пускепалис, а замом по литературной части — писатель Захар Прилепин.