Артистов уволили из МХАТ имени Горького. Коронавирус тут ни при чем

Руководство МХАТ имени Горького уволило нескольких артистов. Сокращение штата произошло не из-за эпидемии. Такое решение приняли несколько месяцев назад.

Ранее об увольнении сотрудников театра на фоне пандемии рассказал актер Дмитрий Корепин. Во МХАТ пояснили, что об увольнении Корепину заявили еще 2,5 месяца назад и предложили другие вакансии.

«Сокращение части артистического персонала, в том числе артиста Дмитрия Корепина, было произведено в рамках организационно-штатных мероприятий МХАТ имени Горького. Всего сокращено пять единиц», — пояснили «360» пресс-службе театра.

Собеседник добавил, что никакого преимущества у Корепина для того, чтобы остаться на предыдущей должности не было. О таком решении ему сообщили заранее и предложили несколько других работ. Он мог на них перевестись. Сокращения в театре коснулись не только актерского цеха. Эти изменения в штате связаны со внутренними делами учреждения культуры.

Сам актер рассказал «360», что приказ о сокращении ему отдали 26 марта. Корепин связал такое решение с тем, что он встал на сторону уволенной с поста руководителя театра актрисы Татьяны Дорониной. По мнению собеседника новый худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уничтожает театр.

«Он уже расколол труппу на два коллектива. Он вынуждает всех с мая месяца [2019 года] перейти на договора в то время, когда все были на бессрочных договорах. В штате все были», — прокомментировал Корепин. Он рассказал, что в условиях эпидемии ни один театр прослушивать уволенных артистов не станет, хотя он был готов перейти на новую работу.

«Я сейчас буду сидеть на карантине. Деньги у меня закончатся рано или поздно, и что я буду делать?» — сказал артист.

Перестановки в театре произошли в конце 2018 года. Тогда пост Дорониной отдали продюсеру и театральному режиссеру Эдуарду Боякову. Его заместителем по творческой работе стал артист и режиссер Сергей Пускепалис, а замом по литературной части — писатель Захар Прилепин.