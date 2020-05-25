Артистку цирка Запашную обвинили в краже собаки в Сочи. Больной самоед бегал один по улице

Артистку цирка из Сочи Екатерину Запашную обвинили в краже лайки-самоеда. Она объяснила «360», что нашла грязную собаку без хозяина на местном рынке и просто пыталась спасти животное.

Запашная живет неподалеку от женщины, которая обвинила ее в воровстве собаки. Сейчас артистка находится в самоизоляции, но время от времени выходит на рынок за продуктами.

«В один день я ходила на рынок. Это недалеко от нас. Там бегал грязный, худой, страшный самоед. Я спросила на рынке, чья это собака. Мне сказали, что он тут бегает периодически. Я взяла собаку, сидела, ждала. Никто из хозяев не пришел», — поделилась с «360» Запашная.

Собеседница добавила, что после этого забрала пса домой, так как решила, что тот потерялся или его выкинули. Она разместила во всех городских пабликах в социальных сетях объявления о собаке в надежде найти хозяина.

Самоед был в плохом состоянии: очень худой, с блохами, клещами и глистами. Хозяева позже объявились — они правильно назвали номер клейма. На вопрос, почему пес в таком состоянии, на нее выругались матом и пригрозили заявлением в полицию. Животное пришлось вернуть с просьбой следить за его здоровьем.

Через 10 дней она снова увидела самоеда в таком же состоянии на улице.

«Я подозвала его, посидела, подождала — никто не пришел. Опять ни хозяев, никого вокруг нет», — сказала Запашная.

Она снова забрала собаку домой. Позже пса отвезли к ветеринару, который диагностировал множественные заболевания, в том числе и панкреатит.

Хозяйка пса обвинила цирковую артистку, которая работает с самоедами, в похищении своей собаки. Она рассказала «360», что Запашная якобы «натравила своих подписчиков» на ее семью. Теперь ребенок собеседницы боится выходить на улицу. На артистку написали заявление в полицию. Ей пригрозили судом, телевидением и обозвали «позором цирка».

Сама Запашная настроена решительно. Она категорически отказывается отдавать животное людям, которые могут его погубить. Она написала на своей странице в Instagram, что сторона хозяйки начала угрожать ей и ее мужу. Женщина объяснила артистке, что самоеду якобы необходимо гулять по восемь часов (поэтому пес бродил без присмотра), а лекарства от паразитов запретил принимать врач.

В то же время артистка выяснила, что лайку перепродавали четыре раза, а на сайте объявлений нашла информацию о многострадальном псе, которого находили на улице в 2019 году.