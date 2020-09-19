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    19 сентября 2020, 13:01

    Артиста Юрия Назарова выписали из больницы и отправили на карантин

    Анатолий Минкин

    После лечения двустороннего воспаления легких на фоне коронавирусной инфекции народного артиста России Юрия Назарова выписали из больницы. Ближайшие две недели ему нужно оставаться дома на карантине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дочь Татьяну Назарову.
    Артиста Юрия Назарова выписали из больницы и отправили на карантин

    Она уточнила, что артист никогда не жалуется на свое здоровье и говорит, что чувствует он себя хорошо.

    «Папа дома, выписали. Все сделали, что могли. Больнице — сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли. Теперь он две недели на карантине сидит дома. Все обошлось, он победил», — заявила она.

    О госпитализации 83-летнего Юрия Назарова стало известно 9 сентября. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких и оценили его состояние как средней тяжести.

    Сам актер в беседе с сайтом «Дни.ру» рассказал, что после госпитализации четыре дня лежал с температурой, а потом попал в реанимацию. Назаров отметил, что когда ему ставили капельницу, он сделал для себя вывод: «Ковид не разбирается, кто ты — человек из списка „Форбс“ или бомж с помойки. Коварный вирус любого приласкает», — рассказал артист.

    Юрий Назаров — артист театра и кино. На протяжении многих лет играет в Театре-студии киноактера. Любители кино могут помнить его по фильмам «Андрей Рублев» и «Зеркало» Тарковского, а также по популярному советскому фильму «Маленькая Вера». Всего Назаров снялся в более чем 250 фильмах и сериалах.

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