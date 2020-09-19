Артиста Юрия Назарова выписали из больницы и отправили на карантин

Она уточнила, что артист никогда не жалуется на свое здоровье и говорит, что чувствует он себя хорошо.

«Папа дома, выписали. Все сделали, что могли. Больнице — сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли. Теперь он две недели на карантине сидит дома. Все обошлось, он победил», — заявила она.

О госпитализации 83-летнего Юрия Назарова стало известно 9 сентября. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких и оценили его состояние как средней тяжести.

Сам актер в беседе с сайтом «Дни.ру» рассказал, что после госпитализации четыре дня лежал с температурой, а потом попал в реанимацию. Назаров отметил, что когда ему ставили капельницу, он сделал для себя вывод: «Ковид не разбирается, кто ты — человек из списка „Форбс“ или бомж с помойки. Коварный вирус любого приласкает», — рассказал артист.

Юрий Назаров — артист театра и кино. На протяжении многих лет играет в Театре-студии киноактера. Любители кино могут помнить его по фильмам «Андрей Рублев» и «Зеркало» Тарковского, а также по популярному советскому фильму «Маленькая Вера». Всего Назаров снялся в более чем 250 фильмах и сериалах.