Артист «Уральских пельменей» поделился кадрами из больницы

«Спасибо коллективу центральной городской клиники номер 24 и всем врачам и персоналу которые на посту в это нелегкое время!» — написал артист.

По его словам, «Уральске пельмени» заботятся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих поклонников. Он добавил, что надеется на понимание и взаимность со стороны зрителей.

В свою очередь бывшая участница «Уральских пельменей», телеведущая и актриса Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам „НЕТ!“», в которой она вспоминала своих возлюбленных, наставников и друзей.

«Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной», — отметила Михалкова.