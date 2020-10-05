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    05 октября 2020, 13:13

    Артист «Уральских пельменей» поделился кадрами из больницы

    Артур Блянихов

    Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев на своей странице в Instagram опубликовал видео из больницы. Он рассказал, что участники шоу делают анализы, передает ИА Ura.ru.

    «Спасибо коллективу центральной городской клиники номер 24 и всем врачам и персоналу которые на посту в это нелегкое время!» — написал артист.

    По его словам, «Уральске пельмени» заботятся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих поклонников. Он добавил, что надеется на понимание и взаимность со стороны зрителей.

    В свою очередь бывшая участница «Уральских пельменей», телеведущая и актриса Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам „НЕТ!“», в которой она вспоминала своих возлюбленных, наставников и друзей.

    «Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной», — отметила Михалкова.

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