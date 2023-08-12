Общество 12 августа 2023, 15:29 Артист цирка Николаев опроверг новость о госпитализации Артист цирка Николаев заявил, что находится дома, но не может разговаривать Большой Московский Цирк / YouTube

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Артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, опроверг информацию об экстренной госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что находится дома.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», — сказал Николаев.

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По данным, которые поступали ранее, Николаева доставили в одну из столичных клиник, писал RT. Врачи диагностировали у него острую стадию механической желтухи, еще больше ситуацию осложнил и выявленный ковид.

В «Росгосцирке» ТАСС подтвердили, что Николаеву действительно плохо. Однако обращаться за помощью к медикам он не хочет.

«Пытаемся его уговорить поехать в больницу», — передали в пресс-службе.

Андрею Николаеву в марте 2023 года исполнилось 85 лет. Он является режиссером-постановщиком уникальных номеров комического цирка и эстрады, удостоен звания народного артиста РСФСР. Николаев также учил таких знаменитостей, как Алла Пугачева, Александр Буйнов, Борис Барский.