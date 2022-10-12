Артист цирка Касеев рассказал, как ему удалось научить медведей балету | 360°

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Артист цирка Касеев рассказал, как ему удалось научить медведей балету

Ренат Касеев: у меня акробатика как-то не пошла, зато сложилось с животными

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Артист цирка Ренат Касеев научил медведей не только кататься на самокатах, но и такому сложно виду искусства как балет. О том, насколько сложно заниматься дрессировкой животных, он рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

Касеев отметил, что не сразу решил стать дрессировщиком медведей, несмотря на то, что цирк для него казался чем-то особенным.

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«Нет, мой отец был не только дрессировщиком, но и акробатом, поэтому мы с сестрой с самого детства начали пробовать свои силы в этом направлении. <…> У меня акробатика как-то не пошла, зато сложилось с животными», — сообщил артист.

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Касеев подчеркнул, что как таковой дрессировкой он не занимается, поскольку нельзя заставить животное делать то, чего оно не хочет. Он обращает внимание на то, что нравится животному и пытается работать в этом направлении.

«Кто-то быстро бегает, кто-то высоко прыгает, кто-то хорошо плавает. Я смотрю, что животному нравится делать, и начинаю развивать именно эти навыки, то есть всегда иду по пути наименьшего сопротивления», — резюмировал артист.

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