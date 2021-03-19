Артист Певцов предложил ввести Государственную премию за создание вакцины от ковида

Общественная палата предложила ввести новую категорию льготников — «Ликвидаторы пандемии коронавируса». Народный артист России Дмитрий Певцов поддержал идею, но заявил о необходимости создания госпремии для разработчиков вакцины.

«Общественники предложили создать новую категорию льготников — „Ликвидаторы пандемии коронавируса“. Я считаю — этим героям и льготы нужны, и выплаты, а создателям вакцины я бы на месте наших депутатов и министров дал Государственную премию», — заявил артист. Цитату привел сайт infox.ru.

По словам Певцова, выплаты медицинским работникам за работу с зараженными коронавирусом пациентами являются лишь малой частью общей благодарности. Он подчеркнул, что особого внимания заслуживают создатели вакцин от ковида.

«Я не ученый, но уверен, что надо особо отметить наших разработчиков эффективных вакцин и лекарств от вируса. Я бы им Государственную премию давал, честно», — сказал артист.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предложил создать в России новую категорию льготников — «Ликвидаторы пандемии коронавируса».