Общество 28 марта 2024, 17:04 Артист и сонграйтер VAL оценил востребованность шоу «Голос»

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Артист и сонграйтер VAL обсудил с ведущей «360» Марусей Михейчик востребованность музыкальных телепроектов в наши дни. В новом выпуске «Тет-а-тет с Марусей» речь зашла и о популярном шоу «Голос».

Есть ли смысл в проекте «Голос» сейчас, поинтересовалась ведущая. В ответ VAL заметил, что очень многие участники шоу после его окончания не продолжают свою карьеру на музыкальном поприще.

«90 процентов артистов, которые ходят на этот проект, нигде потом [не выступают], если мы не говорим прямо о каких-то высоких эшелонах, топ-чартах, коммерческой музыке и так далее», — пояснил он.

По его мнению, когда артист решает участвовать в проекте, ему нужно четко понимать, с какой целью он хочет это делать.

«Возможно, люди думают, что после выхода с проекта кто-то из звезд захочет их продюсировать. Да, насколько я знаю, там есть продюсерские контракты, есть договоры», — добавил VAL.