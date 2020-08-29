Артемия Лебедева и Николая Расторгуева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме них, награду получил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Об этом сообщается в указе президента.

Генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева» и дизайнера Артемия Лебедева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги «в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Такой же медалью Путин наградил и Наталью Касперскую — председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», генерального директора компании InfoWatch. Указ Путина размещен на портале правовой информации. Также орден получил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сообщает Газета.ru.

Помимо этого, российский президент за большой вклад в отечественную культуру наградил орденами Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и российского мультипликатора Леонида Шварцмана.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении 17 американцев. Граждане США получили медали за отвагу и мужество.