Артемий Лебедев призвал не называть варианты коронавируса «штаммами»

Российский дизайнер и блогер Артем Лебедев во время стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на Youtube рассказал, что его «бесит», когда варианты коронавируса называют штаммами. Об этом написал RT.

По его словам, есть очень большая разница, как работают редакторы в России и за границей. В российских СМИ пишут «штамм дельта», а в зарубежных — «вариант дельта».

Вирусы, считает Лебедев, не являются микроорганизмами, поэтому традиционно их не называют штаммами. Штамм относится к живым существам, например, к бактериям или к грибам, а коронавирус не является микроорганизмом.