Артемий Лебедев отреагировал на возмущение россиян из-за скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4»

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на перспективу появления скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в центре Москвы. Всеобщее недовольство россиян прокомментировал дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, экспозиция является «очень философским, очень глубоким высказыванием скульптора». Об этом написал RT.

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера „Большая глина № 4“ перед новым домом культуры „ГЭС-2“, который собираются скоро открыть в Москве. Причем заметьте, что она еще и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берет куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», — сказал Лебедев в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Временную экспозицию «Большая глина № 4» Урса Фишера установили на Болотной набережной в Москве. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках.