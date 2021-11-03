Артемий Лебедев опроверг связь плаката с горящим кинозалом с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня»

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что плакат с горящим кинозалом создали в 2017 году. К трагедии в Кемерове, где при пожаре в кинотеатре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, он отношения не имеет.

Лебедев выступил с объяснением на своем YouTube-канале. Дизайнер подчеркнул, что изображение посвящено скандалу с фильмом «Матильда».

«Дорогие кемеровчане, я очень сопереживаю вашей трагедии. Это ужасно. Но совершенно никакого отношения наш плакат не имеет к вашей трагедии», — обратился он к жителям Кузбасса.

Он также попросил команду губернатора региона «не разжигать вражду и ненависть».

Студия Лебедева выпустила серию коллажей к Хэллоуину, которую опубликовала в Instagram. На одном из плакатов изобразили горящий кинозал. В Сети указали на ассоциацию рисунка с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».

Глава Кузбасса Сергей Цивилев потребовал у авторов коллажа публично извиниться перед горожанами. В Госдуме предложили наказать студию Лебедева за скандальный пост.