Артем Дзюба снимется в кино. Он сыграет ангела-хранителя
Как сообщил ТАСС со ссылкой на режиссера Пляскина, это будет детская комедия про мечту.
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«Герой этого фильма — обаятельный мальчишка, но он очень толстый. Он мечтает играть в футбол, как его кумир Артем Дзюба. В итоге к нему приходит ангел-хранитель, который говорит, что он будет играть в футбол, но с одним условием: если он не похудеет ни на килограмм», — рассказал кинематографист.
Продюсер проекта Александр Голутва пояснил, что это будет очень смешной и зрелищный фильм с футбольными матчами.
Производством картины займется компания «ДжемСтудия». 10 декабря она представила идею комедии с Дзюбой на очной защите детских и семейных кинопроектов, которые претендуют на государственную поддержку от Фонда кино. Итоги конкурса станут известны через несколько недель.