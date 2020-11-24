Артефакты войны с Украиной показали в музее Луганска

Уточняется, что осколки снаряда, разрушившего кровлю и половину экспозиционного зала, стали первым экземпляром музея. Снаряд попал именно в зал, посвященный современной Украине.

«Трудно то, что показано здесь, назвать историей, это просто наша реальность и мы в ней живем», — отметил директор музея Артем Рубченко.

Заведующий научно-исследовательским отделом современной истории Иван Слетин рассказал, что выставка захватывает события, начиная со времен Майдана до нынешнего восстановления инфраструктуры ЛНР.

В стенах культурного учреждения можно увидеть карты боевых действий, документы о введении военного положения и организации референдума по самоопределению республики. Также здесь есть личные вещи первого главы ЛНР Валерия Болотова и многое другое.