Общество 11 сентября 2023, 10:16 Артефакты и мультимедийные проекты представят на фестивале «Частоты» в Москве Четвертый фестиваль научного искусства «Частоты» пройдет в Москве с 21 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице пройдет четвертый фестиваль научного искусства «Частоты». Его проведет объединение «Выставочные залы Москвы». Мероприятия стартуют с 21 сентября. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.

Четвертый сезон пройдет с сентября по декабрь. Первая выставка затронет тему роли человека и его отношения к природе и космосу.

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Фестиваль откроет выставка «Частоты 4.0. Звездный храм» в галерее «Ходынка». На ней визуализируют противостояние искусства и интеллекта в романе Ивана Тургенева «Отцы и дети». Ключевой в экспозиции станет инсталляция «Базаров Лаб».

Также в рамках выставки пройдут тематические лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы. В них примут участие ученые, студенты технологических вузов и художники.

Ранее художественная выставка «Города и горы» открылась в Мытищах.