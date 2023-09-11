11 сентября 2023, 10:16
Артефакты и мультимедийные проекты представят на фестивале «Частоты» в Москве
Четвертый фестиваль научного искусства «Частоты» пройдет в Москве с 21 сентября
В столице пройдет четвертый фестиваль научного искусства «Частоты». Его проведет объединение «Выставочные залы Москвы». Мероприятия стартуют с 21 сентября. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.
Четвертый сезон пройдет с сентября по декабрь. Первая выставка затронет тему роли человека и его отношения к природе и космосу.
Реклама
Фестиваль откроет выставка «Частоты 4.0. Звездный храм» в галерее «Ходынка». На ней визуализируют противостояние искусства и интеллекта в романе Ивана Тургенева «Отцы и дети». Ключевой в экспозиции станет инсталляция «Базаров Лаб».
Также в рамках выставки пройдут тематические лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы. В них примут участие ученые, студенты технологических вузов и художники.
Ранее художественная выставка «Города и горы» открылась в Мытищах.
Выставки
Фестивали
Москва 2023
Реклама
Реклама