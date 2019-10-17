Арт-пространство Balance открылось на юго-востоке Москвы. Там уже создали 25-метровую 3D-картину

На юго-востоке Москвы, в жилых кварталах Balance, открылось пространство современного искусства. На днях там состоялось мероприятие, на которое приехали известные в России мастера-граффитисты — команда Spektr и художник Илья Slak. Они создали 3D-граффити на стене длиной 25 метров и высотой три.

Арт-объекты, созданные этими художниками, украшают многие российские города, теперь они появились в Москве, в пространстве Balance (Рязанский проспект, дом №26). Особенностью команды Spektr является внимание к деталям: они тщательно прорисовывают каждый объект, придают форму и жизнь всему образу. Художник Илья Slak сочетает в своих работах классику граффити и геометрическую абстракцию.

За процессом создания картины наблюдали около 200 человек — будущие жители кварталов Balance, блогеры, фото- и видеохудожники. Помимо истории создания граффити, зрители узнали о видах уличного искусства, а также приняли участие в художественных мастер-классах и конкурсах.

Создание пространства Balance вдохновлено идеями всемирно известных парковых комплексов: High Line в Нью-Йорке, бульвар Promenade plantee в Париже, парк Schöneberger Südgelände Park в Берлине, променад Lettenviadukt в Цюрихе и другие.

Арт-пространство Balance открыл «Главстрой» в рамках программы, суть которой в создании многофункциональных общественных пространств — новых центров притяжения районов. Цель программы — социализация жителей, формирование общей парковой среды и переход девелоперских проектов на новый качественный уровень.

Источник фото: телеканал «360»

Кварталы Balance расположились на площади 27,5 гектара и являются одним из крупнейших проектов комплексного развития территории. Balance — это проект комфортного микрогорода с идеально сбалансированной инфраструктурой и локацией для жизни, работы и отдыха: рядом будет метро «Окская улица» (открытие в 2020 году), предусмотрены детские сады и школы, учреждения медицины и спорта, магазины, кафе, камерные дворики, лаунж-пространства на первых этажах зданий.

В рамках первого этапа проекта Balance планируется возвести 149 тысяч «квадратов» жилья и инфраструктуры, включая дома на 1861 квартиру, детский сад на 150 малышей, подземный паркинг с автомойкой. Строительство проекта идет рекордными темпами — на возведение монолитного этажа в одной секции уходит всего четыре дня.

Благодаря программе развития «Главстроя» у кварталов Balance появится парковое пространство на пять гектаров с уникальной исторической и социокультурной концепцией.

Жизнь в окружении фонтанов

Жилые кварталы Balance строятся на территории с более чем полувековой историей. Застройщик возводит дома, сохраняя историческую составляющую этого места. Например, визитной карточкой Юго-Восточного округа являются фонтаны, поэтому на территории главной достопримечательности Balance — парка — построят фонтанную площадь.

Парк действительно станет центром притяжения и времяпрепровождения жителей Balance. Пять гектаров территории объединит аллея длиной 600 метров, идущая от Рязанского проспекта до Окской улицы.

Коммерческий директор проекта Balance Владимир Богданюк в июне говорил, что девелопер находится на этапе детализации проекта и разработки документации. «Концепция паркового комплекса предусматривает многообразие сценариев отдыха и времяпровождения. Здесь появятся велодорожки и прогулочные маршруты. Вдоль аллеи предусмотрены кафе, функциональные спортивные площадки, детские пространства, зоны для тихого отдыха», — объяснял Богданюк.

Источник фото: телеканал «360»

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Жилой комплекс Balance построят с учетом потребностей граждан в комфорте и удобствах. Кварталы проектировали по тренду в строительстве и архитектуре Techumanity, где tech — технологии, а humanity — человечество.

Некоторые элементы домов построят из анодированного алюминия, который не подвержен температурным перепадам — он не изменяет форму в диапазоне от +50 до -50 градусов. Это позволит сохранить внутри здания нужную температуру. Кроме того, материал довольно прост и практичен в эксплуатации — он не впитывает влагу и грязь и не ржавеет. Кроме того, металл красивый: в нем отражаются солнечный свет, зелень и небо.

Панорамные окна, регулируемые температуры батарей в квартирах, скоростные лифты и просторные лобби на первых этажах — это лишь малая часть удобств, которые воссоздадут в жилых кварталах Balance.