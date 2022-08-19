Арт-проект «Погружаясь в Арктику» представили в Зарядье

Арктика в миниатюре появилась в Зарядье — здесь построили «ледяной» стенд четыре метра в длину и три в высоту. Животные предстают практически в натуральную величину, а оживляет их современная 3D-технология Naked Eye. Для арт-проекта «Погружаясь в Арктику» построили здание из экранов с концептуальной архитектурой и контентом.

Арт-проект «Погружаясь в Арктику» — это не просто инсталляция, а настоящий портал в мир Крайнего севера. Объемные изображения видны без 3D-очков и зрителям кажется, что из стены экрана к ним выплывает морж, появляется кит и выныривает нарвал.

Источник фото: телеканал «360»

Работа над проектом заняла почти год. Графические дизайнеры, инженеры, 3D-художники и настоящие полярники превращали программный код в максимально реалистичные образы.

«Чтобы создать натуральную модель животного, нам пришлось посмотреть очень много фотографий и видеозаписей поведения этих животных в естественной среде, также консультироваться по поводу движения мышц, морды моржа, их позвоночников», — рассказывает управляющий студии Radugadesign Роман Куприянов.

Художников и программистов консультировали в том числе и специалисты «Газпром нефти». Это и креативная команда, и настоящие ученые, которые занимаются изучением и охраной арктических животных.

«Мы любим Арктику, мы уже давно работаем там. Огромное количество сотрудников наших, коллег живет в Арктике. Мы ее очень хорошо знаем. И за эти годы, в течение которых мы самые высокотехнологичные, самые амбициозные проекты реализовали именно там, мы успели влюбиться в нее, понять ее», — рассказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«Газпром нефть» заботится не только о сохранении дикой природы, но и внедряет природоохранные технологии на своих НПЗ. Так, в Капотне продолжают обновлять оборудование завода — строят уникальный комплекс глубокой переработки нефти.

Из нефтяных остатков будут производить дополнительные объемы нефтепродуктов. Эффективность — на уровне лучших мировых показателей.

«Глубокая переработка, а значит, максимально эффективная означает, что из тонны сырой нефти мы будем получать тонну необходимой для столичного региона полезной продукции — бензина, дизельного топлива, авиакеросина, дорожных битумов. Современные технологии позволяют из нефтяных остатков получать дополнительные объемы продукции. А от выпуска неэкологичного топлива — мазута — получится отказаться совсем. Таким образом завод перейдет на практически безотходное производство», — сказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

Завершить 3-й этап модернизации Московского НПЗ планируют в 2025 году. Чтобы еще больше узнать об экологических проектах и прикоснуться к Арктике в миниатюре, всех приглашают в Зарядье — ледяная инсталляция останется здесь до 28 августа.