Общество 08 июня 2023, 12:09 Арт-проект «Контуры культуры» объявил 15 победителей Победители второго сезона арт-проекта «Контуры культуры» украсят стены зданий в Москве Информационный Центр Правительства Москвы

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Экспертное жюри конкурса «Контуры культуры» отобрало 15 лучших художников, которые распишут стены в культурных учреждениях столицы, сообщили в московской мэрии.

Восемь рисунков украсят интерьеры культурных центров Москвы, а семь — библиотеки столицы. Их авторы получат все необходимые для работы материалы и гонорар.

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На участие в проекте поступило 525 заявок от художников из 53 городов России. Они представили интересные концепции, выполненные в разнообразных стилях и техниках — от графического дизайна до поп-арта.

Стенные росписи — уникальный вид уличного искусства, который позволяет улучшить визуальное восприятие городского пространства. А «Контуры культуры» — проект — проводник между творчеством и зрителем, между смыслом и его арт-воплощением. Ака Марзаева Заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы

Несколько художников, включая Игоря Бойко из Санкт-Петербурга, Дарью Смирнову из Александрова и Алексея Риттенберга из Москвы, объявлили победителями второго сезона проекта «Контуры культуры». Они создадут более 1,5 тысячи квадратных метров стенных росписей разных размеров для холлов, читальных, залов и других помещений в центрах культуры и досуга. Мастера начнут работу в начале июля, а планируют закончить к концу августа.