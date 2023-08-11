Общество 11 августа 2023, 15:24 Арт-парк с фонтанным комплексом и водоемами появится на проспекте Добролюбова в Петербурге

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В Петроградском районе Петербурга на проспекте Добролюбова в будущем появится Арт-парк с фонтанным комплексом. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в Управлении делами президента России.

В Арт-парке разобьют множество прогулочных дорожек, водоемов, развлекательно-познавательных зон и зон отдыха. По планам проектировщиков, он станет самым высокотехнологичным общественным пространством в стране.

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Все работы будут финансироваться из средств из федерального бюджета.