Арт-объект построят на площади в Екатеринбурге

Конкурс на идею для арт-объекта начался в Екатеринбурге. Инсталляцию планируют установить на новой городской площади. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Для Екатеринбурга мы создаем настоящий узнаваемый и красивый объект, а архитекторам и дизайнерам предоставляем возможность реализовать творческий потенциал, став соавтором проекта, и войти в историю города», —рассказал гендиректор компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Он добавил, что арт-объект станет символом города, как памятник «Европа — Азия». Прием заявок продлится до 21 июля. Победителя выберут 28 июля.