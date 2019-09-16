Арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге перестал быть крестом

Детали созданного художником Покрасом Лампасом «Супрематического креста» в Екатеринбурге изменили. Теперь эскиз нашел поддержку у представителей различных сфер общества.

Теперь арт-объект, появившийся в рамках фестиваля граффити «Стенограффия», еще более точно повторит рисунок плитки на Площади первой пятилетки, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Фигуры на эскизе выстроились в три прямоугольника, а пересечение длинной осевой линии с переходом убрали. Прежними остались только основные цвета суперматизма — красный, черный и белый.

«Супрематический крест» Покраса Лампаса изменит форму Подробнее

Против «Супрематического креста» выступили православные активисты Екатеринбурга. По этой причине эскиз и решили поменять. Обновленную версию анонсировал ранее сооснователь фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов. Он заметил, что вопрос восстановления объекта в первозданном виде не принципиален, и предложил рассмотреть компромиссный вариант.

«Супрематический крест» в Екатеринбурге появился в начале июля, потом его частично заасфальтировали из-за ошибки коммунальщиков. Покрас Лампас хотел восстановить рисунок, но так и не приехал в город. Ему помешали угрозы и протесты православных активистов.