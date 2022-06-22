Арт-инсталляции с тысячами журавлей появились в разных городах страны в День памяти и скорби

Арт-инсталляции с тысячами журавлей под названием «Мы помним» появились в разных городах страны в День памяти и скорби. Их дизайн разработали участники подмосковной «Молодежки ОНФ» вместе со студентами Московского архитектурно-строительного университета. Также в создании инсталляций принимали участие жители регионов.

«22 июня — одна из самых скорбных дат в истории. Начало Великой Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней, а потери составили 27 миллионов человек. Но наш народ выстоял! Мы помним о мужестве и подвигах советского народа, о том, как солдаты шли на фронт и поднимались в атаку ради Победы», — сказал депутат Госдумы, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Центральную композицию акции установили в Историческом музее Королева. В течение недели во дворах, парках и торговых центрах Подмосковья добровольцы организации «Молодежка ОНФ» вместе с прохожими изготавливали журавлей из бумаги. Таким образом, в акции приняли участие сотни жителей Московской области.

Разработанный дизайн инсталляций символичен — нижняя часть передает разрушения войны: в центре — фугасная мина, а вокруг — обломки красного кирпича.

«Обломки кирпича — символ разрушенной гражданской инфраструктуры, а сетка, на которой лежат обломки, показывает, что мирной жизни больше нет. Самый важный элемент — бумажные журавли, изготовленные жителями. Это души убитых солдат, героев Великой Отечественной. Они парят в воздухе и будто бы наблюдают за тем, насколько бережно мы храним Победу, доставшуюся нам ценой их жизней. Инсталляция — живая. Любой посетитель музея может взять журавлика или сделать своего, дополнить общую картину», — рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Московской области Станислав Беляков.

Арт-инсталляции после акции передадут в военно-патриотические музеи страны.