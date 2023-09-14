Общество 14 сентября 2023, 14:12 «Арт-фестиваль на Волге» впервые открылся в Волгограде

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«Арт-фестиваль на Волге», участие в котором принимают более 500 человек, впервые открылся в Волгограде. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Заявку на участие мог подать любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Гостей фестиваля ожидают театральные постановки, музыкальные выступления и танцевальные баттлы.

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Отмечается, что «Арт-фестиваль на Волге» продлится четыре дня. Мероприятие завершится гала-концертом «Память поколений» с участием волгоградских артистов.