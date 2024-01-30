Общество 30 января 2024, 10:47 Арт-эксперт Веденова: картины и статуэтки придадут интерьеру индивидуальность

Читать 360tv в

Различные элементы декора помогут создать в квартире особое настроение. Так, вазы, статуэтки, картины и панно придадут интерьеру индивидуальность, сообщила арт-директор мебельного бренда Наталья Веденова в беседе с Life.

По словам эксперта, декор в квартире должен отражать характер и стиль жизни хозяев. Также преобразить интерьер можно с помощью современной расстановки мебели и добавления торшеров, бра и подсветки.

Реклама

Кроме того, обновить и освежить жилое помещение способны зеркала и новая актуальная мебель, добавила Веденова.