Общество 30 января 2024, 16:16 Арт-директор «Дятьково Design» Веденова порекомендовала начать облагораживать квартиру с перестановки и мелких деталей

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Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова в беседе с Life дала советы россиянам, как преобразить старую квартиру в новую, не прилагая при этом много усилий и денег.

Первым делом специалист предложила сделать перестановку, заранее составив план и разделив комнату на функциональные зоны. Чтобы примерно понимать, как сделать красиво, можно найти в Интернете варианты оформления аналогичных планировок.

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Облагородить комнату также можно, добавив другие виды светильников к единственному источнику света.

«Восприятие интерьера будет меняться при разном освещении», — сообщила Веденова.

Вазы, статуэтки, картины и панно являются завершающими штрихами в интерьере, добавила эксперт.