АРТ-атака на RuТubе поразила более 75% данных основной версии и 90% резервных ресурсов

В результате атаки на видеохостинг RuTube оказались поражены 90% резервных копий сервиса, более 75% инфраструктуры и баз основной версии сайта. Так оценили масштабы проблемы представители компании, сообщил РБК.

В пресс-службе при этом подчеркнули, что исходный код сохранен, однако от точных прогнозов по восстановлению работы сайта воздержались.

Технический директор RuTube Андрей Литвинов при этом обратил внимание, что мрачные прогнозы не имеют ничего общего с реальностью.

«Библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — пояснил он.

RuTube перестал работать утром 9 мая. Вечером того же дня в Telegram-канале сервиса сообщили, что на сайт произошла АРТ-атака — это целевая продолжительная атака повышенной сложности.

«Как известно, АРТ — это спланированные и, что важно, дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать RuTube показать парад Победы и праздничный салют», — отметили представители компании.