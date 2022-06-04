Арсенал по сдерживанию России исчерпан. Володин оценил шестой пакет санкций ЕС

Анализ шестого пакета санкций ЕС, а также ранее принятых антироссийских ограничений, говорит о том, что западные страны исчерпали арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», — написал он в Telegram

Володин обратил внимание на оценки экспертов, которые говорят о том, что возможные потери России от эмбарго на экспорт нефти в Европу могут составить 22 миллиардов долларов в год. Однако, как подчеркнул политик, рост цен на на энергоресурсы и переориентация рынков сбыта на азиатские рынки может в полной степени компенсировать издержки. Он не исключил, что в итоге экономика России окажется в плюсе.

Чего нельзя сказать о ЕС, который из-за высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно, предупредил Володин. И это еще без учета затрат на переход предприятий на новые марки нефти.

«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США», — подчеркнул спикер Госдумы.

По его мнению, теперь у европейских стран прибавилось проблем, а самостоятельности им можно даже не думать. Россия же, по его оценке, преодолеет санкции и станет только сильнее.

Ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что страны ЕС ждет рост инфляции и ценовой шок из-за решения начать поэтапный отказ от импорта нефти из России, написала «Газета.ru».