Армрестлершу убрали из эфира осетинского ТВ из-за слишком мужского вида спорта

По словам журналистки, она к Новому году подготовила программу с участием бойца Тимура Айлярова и чемпионки мира по армрестлингу Ирины Макеевой. В эфир пустили только Айлярова. Силачку из программы вырезали.

«Ирину нам сказали вырезать по максимуму из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — пожаловалась телеведущая.

Макеева осталась в недоумении: кто же на самом деле решает на национальном телевидении, какие виды спорта — мужские, а какие — женские? Значит, показывать гимнасток в купальниках — это правильно, а чемпионок по боксу, борьбе, футболу в Осетии выводить в эфир считают неприличным.

«Это вразрез идет с моими принципами, и подстраиваться под цензуру я не была готова», — добавила Кокаева.

По словам журналистки, когда она приняла решение об увольнении, к ней подсылали парламентеров и сулили «шоколадные» условия работы. Однако Кокаева пошла на принцип и объявила, что возвращаться на телеканал не намерена. Это будет значить переступить через себя.

Журналистку поддержали в ее решении коллеги. «Дружной командой спортредакции все делалось по совести. Считаю, что перед спортсменами и зрителями мы сохранили честное имя», — написал коллега Кокаевой Батик Илаев. Руководство телеканала «Осетия-Ирыстон» ситуацию пока не прокомментировало.