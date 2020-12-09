Армянские томаты и перцы запретят ввозить в Россию с 14 декабря

Россельхознадзор запретил с 14 декабря ввоз из Армавирской области Армении томатов и перцев. За день до этого стало известно об ограничениях на продукцию из Азербайджана.

«Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре пояснили, что вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) нашли в свежих томатах во время карантинного фитосанитарного контроля. В октябре армянскую сторону проинформировали о результатах тестов и попросили усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами. Кроме того, Национальная организация по карантину и защите растений Армении должна была предоставить данные о принятых мерах.

«По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — отметили в пресс-службе.

Ведомство добавило, что вирус может распространиться в России и нанести вред урожаю. Из-за вируса размеры плодов могут уменьшиться, а созревание будет происходить неравномерно.

Ранее Россельхознадзор запретил ввозить в Россию яблоки из Азербайджана. Во фруктах обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Запрет начнет действовать с 10 декабря.