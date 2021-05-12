Армяне возобновили раскопки в древнем некрополе

Раскопки культовой постройки возобновили в Армении. Работы вновь ведутся на территори древнего некрополя, историки датируют его третьим тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Постройка содержала следы захоронений, предметы оружия, украшения, посуду. Археологи в раскопанной гробнице работают мастерками и щетками без лишней спешки и совершают все предельно аккуратно. Любое неловкое движение может нарушить целостность исторических артефактов.

Раскапывают слой за слоем по три сантиметра. Здесь ранее обнаружили несколько человеческих костей и зубов.