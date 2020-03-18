Как российскую армию спасут от коронавируса. План

Военный аналитик Андрей Кошкин уверен, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не допустит распространения СОVID-2019 инфекции в армии.

Ранее Пентагон решил остановить переброску своих войск для участия в маневрах Defender в Европе из-за пандемии, но сами учения продолжатся. Комментирую данную информацию, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, какие меры против коронавируса принимаются в российский войсках.

«Я знаю, что обычно вновь призванные солдаты страдают в связи с переходом на новую пищу, иногда бывают случаи подозрения на дизентерию, и тогда сразу же проводятся профилактические меры: карантин, изоляция, нормализуется питание, привлекаются все силы. Командиры лично возглавляют все мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения режима карантина, лечения, обследований», — передает слова аналитика РИА ФАН.

В интервью Кошкин также подчеркнул, что меры аналогичны тем, которые вводят для гражданских, только дисциплина в армии выше, а подход очень ответственный.

«Да, Сергей Шойгу не допустит распространения коронавируса в войсках, сразу же будут брошены все силы — созданы штабы, плюс будут выпущены соответствующие распоряжения, будут развернуты дополнительные ресурсы, включены в работу даже соответствующие подразделения по борьбе с инфекционными заболеваниями. Так что поверьте мне, в вооруженных силах все делается оперативно, качественно и результативно», — заключил Кошкин.