«Армия обороны [Нагорного Карабаха] уничтожила готовящуюся к наступлению крупную группировку бронетехники противника, большое количество вооружений и личного состава. Таким образом, наступательные планы противника на одном из направлений сорваны», — написала Степанян.

Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о трех сбитых азербайджанских самолетах. Одну из боевых машин уничтожили на южном направлении, а еще две — на передовой линии фронта.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлое воскресенье, 27 сентября. На линии соприкосновения начались боевые действия, которые не утихают уже седьмой день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую поддержал Баку.

Утром 3 октября президент непризнанной республики Араик Арутюнян выдвинулся со спецназом на фронт.