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    03 октября 2020, 18:28

    Армия обороны Карабаха уничтожила значительные силы ВС Азербайджана — Минобороны Армении

    Андрей Иванов

    Армия обороны Карабаха 3 октября уничтожила большое количество техники и личного состава Вооруженных сил Азербайджана. Наступление Баку по одному из направлений остановили. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

    «Армия обороны [Нагорного Карабаха] уничтожила готовящуюся к наступлению крупную группировку бронетехники противника, большое количество вооружений и личного состава. Таким образом, наступательные планы противника на одном из направлений сорваны», — написала Степанян.

    Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о трех сбитых азербайджанских самолетах. Одну из боевых машин уничтожили на южном направлении, а еще две — на передовой линии фронта.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлое воскресенье, 27 сентября. На линии соприкосновения начались боевые действия, которые не утихают уже седьмой день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую поддержал Баку.

    Утром 3 октября президент непризнанной республики Араик Арутюнян выдвинулся со спецназом на фронт.

    Новости SMI.FM