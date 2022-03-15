«Армия должна сказать свое слово». Украине указали на незаинтересованность в переговорах с Россией

Поведение украинской делегации на трех предыдущих раундах переговоров и заявления отдельных политиков Украины ставят под сомнение результативность переговорного процесса с Россией. Такое мнение в эфире «360» высказал политолог Юрий Светов.

«Украинская делегация опаздывала, переносились места встречи. <…> [Советник руководителя офиса президента Украины] Михаил Подоляк говорит, что никакие ультиматумы [их сторона] не приемлет. <...> Надеяться на переговоры, на то, что они будут реальностью, не приходится, пока российская армия веское слово не скажет», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на ракетный обстрел Донецка 14 марта, в результате которого погибли 20 человек.

«Замгенсекретаря ООН [во время доклада] и словом не обмолвилась об этом. Ни одни американские СМИ об этом не сказали. Они сообщают только о жертвах реальных или мифических [со стороны Украины]. При этом тема биолабораторий [США на украинской территории] всячески уводится в сторону. Только Китай настаивает на том, чтобы эту тему открыть», — добавил политолог.

Светов также выразил удивление из-за заявлений США о том, что Россия якобы собирается проводить некие действия под третьим флагом, чтобы потом обвинить ВСУ.

«Зачем США приписывают [России] то, что они привычно делают», — поинтересовался он.

На фоне однобокой подачи информации о событиях на Украине в западных СМИ Светов отметил, что в ряде стран жители понимают, что так быть не должно. В частности, по его словам, в Германии собирают подписи с призывом, чтобы этот конфликт освещали со всех сторон.

«Попытки услышать правду есть. Но ключевой вопрос [, как ее доносить, ] при том, что заблокированы многие российские СМИ. <…> Надо искать способы донесения правды до европейских пользователей. У них есть понимание того, что Европа только теряет [от санкционного давления на РФ]», — заключил он.