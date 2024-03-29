29 марта 2024, 13:12
Армения запретила транслировать передачи Владимира Соловьева
Трансляции передач журналиста Соловьева запретили в Армении из-за нарушений
Передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» запретили транслировать в Армении. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности страны Авет Погосян.
По его словам, такое решение приняли вследствие «постоянных нарушений» условий межгосударственного договора о сотрудничестве в области массовых коммуникаций между странами. Конкретные причины в сообщении не назвали.
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Ранее власти Армении приостановили вещание радио «Sputnik Армения». Решение было принято из-за передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Автора программы упрекнули в якобы ироничном отзыве об армянах.
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