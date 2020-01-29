Армен Гаспарян назвал «перестроечным бредом» слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Публицист и историк Армен Гаспарян обсудил с РИА ФАН слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Гаспарян напомнил, что впервые утверждение о «встрече» Гитлера со Сталиным прозвучало в годы перестройки в 1988 году. Тогда в подтверждение этих слов никто не предоставил никаких документов. Людям сказали — верьте и все.
Писатель заверил, что прочитал как минимум более трех тысяч книг о Второй мировой войне и ни в одной из них не было даже косвенного подтверждения этого «перестроечного бреда».
«Но тем не менее миф этот отличнейшим образом живет, гуляет, и теперь он был артикулирован первым президентом Украины господином Кравчуком», — отметил публицист.