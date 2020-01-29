Армен Гаспарян назвал «перестроечным бредом» слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Гаспарян напомнил, что впервые утверждение о «встрече» Гитлера со Сталиным прозвучало в годы перестройки в 1988 году. Тогда в подтверждение этих слов никто не предоставил никаких документов. Людям сказали — верьте и все.

Писатель заверил, что прочитал как минимум более трех тысяч книг о Второй мировой войне и ни в одной из них не было даже косвенного подтверждения этого «перестроечного бреда».

«Но тем не менее миф этот отличнейшим образом живет, гуляет, и теперь он был артикулирован первым президентом Украины господином Кравчуком», — отметил публицист.