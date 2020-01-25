Армейские бульдозеры подключили к чистке дорог в России

Снежный шторм отрезал от райцентра алтайское село Савинка. На помощь пришли военные. Они расчистили дорогу бульдозерами на базе артиллерийских тягачей.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), 500 жителей Савинки спасли от изоляции. «Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 километров», — рассказали в пресс-службе.

Военные восстановили сообщение между Савинкой и городом Алейском.

Сейчас армейская техника продолжает расчищать дороги от снежных заносов по решению командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Бойцы сводного отряда в ближайшее время расчистят 13-километровую дорогу между селами Боровское и Серебренниково в Алейском районе.