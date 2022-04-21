Армавирская кондитерская фабрика решила помочь беженцам из Донбасса

Одна из кондитерских фабрик Краснодарского края совместно с Союзом Армян России направила партию сладкой гуманитарной помощи весом шесть тонн для беженцев из Донбасса. Об этом сообщил ОТР.

Кроме печенья и выпечки, сотрудники фабрики упаковали пасхальные куличи к православной Пасхе, а также свои фирменные изделия.

«Это наш самый популярный, самый топовый продукт — это слоеное изделие „веретено“. Оно у нас изготавливается в нескольких видах: с сахаром, с маком с корицей, с кунжутом. Соответственно, высочайшего качества, потому что это линия швейцарская, она производит самые лучшие виды, самые высококачественные», — рассказала старший мастер производства Марина Мехитарова.

Беженцам также направят муку, макароны, масло, крупы, сахар, консервы и тушенку.