Общество 08 декабря 2023, 14:49 Арктика, литий и кадры: чем запомнился форум в Петербурге Фото: Евгений Тумашов

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Арктическая повестка сегодня находится в центре внимания. Власть и бизнес уверены, что северные территории представляют особую ценность для России. А Правительство недавно утвердило список опорных пунктов Арктики – стратегически важных поселков и городов, господдержка которых будет осуществляться на системной основе.

На форуме «Арктика: настоящее и будущее» обсудили этот список, а также другие тактические шаги для развития Арктической зоны России и Северного морского пути.

Фото: Евгений Тумашов

Одной из главных стала тема импортозамещения в сфере добычи природных ресурсов. Эксперты поговорили о перспективах российского лития для России и мира, а также о разработке Колмозёрского месторождения, которую начали «Росатом» и «Норникель».

«Мировой тренд на электрификацию и «зеленую» энергетику показывает, что количество потребления лития будет расти. Мы делали анализ, что если сейчас это, условно, 300 тысяч тонн в мире, то к 2030 году будет 3 миллиона тонн. А месторождения Чили и Аргентины, как показывает анализ, закроют мировую потребность примерно на 30%. То есть с развитием нашего месторождения, развивая литиевую промышленность, мы точно будем в тренде», – отметил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов.

В деловой программе приняли участие более 400 экспертов. Вопросы были самые разные: от развития технологий и логистики в северных широтах до проблематики в области охраны природы и климата.

Фото: Евгений Тумашов

Вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев рассказал об исследованиях биоразнообразия в регионах деятельности компании, а также подчеркнул, что «Серная программа», которая уже запущена в Норильске, не имеет никакой экономической составляющей.

«Этот проект не направлен на увеличение производства металлов или на улучшение их качества. Он направлен исключительно на экологические аспекты – утилизацию диоксида серы. Вообще это глобальный проект, даже в рамках страны. У нас есть национальный проект «Чистый воздух», в рамках которого каждое предприятие должно снизить количество выбросов не менее, чем на 20%. Соответственно, «Норникель» составляет львиную долю в достижении этого результата», – добавил Станислав Селезнев.

В рамках форума прошел этап просветительского проекта «Встреча поколений», в ходе которого сотрудники передавали свой опыт учащимся Ленинградской области. Школьникам и студентам рассказывали о наиболее востребованных в Арктике профессиях и дарили сувениры.

Фото: Евгений Тумашов

«Чтобы заинтересовать детей, нужен контакт от первого лица», – призналась Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля». «Когда сотрудник воодушевлен своей работой и интересно рассказывает о ней, то он может зажечь детей. И они, возможно, выберут предметы, которые нужны будут для поступления в вуз, чтобы в будущем стать инженером».

По традиции, форум дополняла обширная выставочная программа. Здесь были представлены технические инновации и передовые решения для освоения Арктики. Свои экспозиции подготовили «Росатом», ВТБ, «Норникель» и другие крупные компании. На выставке были также презентованы предметы самобытной культуры народов российского Заполярья.