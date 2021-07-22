Арктическую станцию «Снежинка» построят на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что проектирование международной научной станции «Снежинка» начнется в ближайшем будущем. Главу региона процитировало ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что специалисты исследуют возможности для функционирования станции на солнечной, ветряной и водородной энергии.

Артюхов на своей странице в Instagram поделился снимками места, где будет расположен объект. Его построят между склонами Полярного Урала и Нефритовым озером.

«Уникальное расположение сделает „Снежинку“ полигоном для исследований в самых разных областях — зеленой энергетики, состояния вечной мерзлоты, быта коренных народов и многих других», — написал глава ЯНАО.