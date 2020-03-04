Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту исполнилось 100 лет
Сегодня Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ГНЦ РФ ААНИИ) отмечает столетний юбилей. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда».
Научный цент находится в Санкт-Петербурге. Он занимается изучением полярных областей планеты. Специалисты этого учреждения открыли реликтовое подледное озеро Восток в Антарктиде. По данным издания, на территории института проходят испытания уменьшенных моделей отечественных ледоколов и исследования антарктического льда, возраст которого достигает миллиона лет.