Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту исполнилось 100 лет

Научный цент находится в Санкт-Петербурге. Он занимается изучением полярных областей планеты. Специалисты этого учреждения открыли реликтовое подледное озеро Восток в Антарктиде. По данным издания, на территории института проходят испытания уменьшенных моделей отечественных ледоколов и исследования антарктического льда, возраст которого достигает миллиона лет.