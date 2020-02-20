Арктический университет появится на Чукотке
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков рассказал, что на Чукотке может появиться арктический университет. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Крутиков рассказал на пленарной сессии на международной конференции «Арктика-2020», что обсуждал эту идею с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.
«Недавно мы с губернатором Чукотки обсуждали идею об открытии арктического университета на Чукотке. Появление такого вуза помогло бы повысить устойчивость региона. И эту идею мы будем поддерживать и помогать региону ее воплотить», — пообещал замминистра.
Сообщается, что арктический университет займется местными научными исследованиями. Работа будет проходить по принципу дистанционных технологий.
Крутиков отметил, что сейчас центром образования и науки является Архангельск, где находится Северный Арктический федеральный университет.