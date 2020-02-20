Арктический университет появится на Чукотке

Крутиков рассказал на пленарной сессии на международной конференции «Арктика-2020», что обсуждал эту идею с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.

«Недавно мы с губернатором Чукотки обсуждали идею об открытии арктического университета на Чукотке. Появление такого вуза помогло бы повысить устойчивость региона. И эту идею мы будем поддерживать и помогать региону ее воплотить», — пообещал замминистра.

Сообщается, что арктический университет займется местными научными исследованиями. Работа будет проходить по принципу дистанционных технологий.

Крутиков отметил, что сейчас центром образования и науки является Архангельск, где находится Северный Арктический федеральный университет.