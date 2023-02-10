10 февраля 2023, 14:54
Арктический слет юных дипломатов пройдет в Салехарде в марте
Международный арктический слет юных дипломатов пройдет в марте в Салехарде. Об этом сообщил сайт «Север-пресс» со ссылкой на окружной департамент внешних связей.
В Ямало-Ненецком автономном округе клубы юных дипломатов действуют в Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги. Ребята углубленно изучают историю, иностранные языки и занимаются ораторским искусством.
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Отмечается, что участниками слета станут представители 17 клубов России и ближнего зарубежья.
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