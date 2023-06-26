Общество 26 июня 2023, 18:54 Арктический салон откроется на Заячьем острове в Петербурге 25 августа

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Ежегодный Арктический салон пройдет в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости с 25 по 27 августа. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Организаторы подготовят на Заячьем острове 10 своеобразных полярных станций и 5 тематических зон. Гости салона смогут ознакомиться с бытом и достопримечательностями регионов Арктической зоны России, а также выбрать маршрут для будущего путешествия на Север.

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Отмечается, что на площадке также установят айсберг и ледокол, которые создадут настоящую атмосферу Арктики.