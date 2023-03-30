Общество 30 марта 2023, 13:30 Арктический образовательный форум стартовал на Ямале

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В Салехарде открылся трехдневный Арктический образовательный форум для участников из 10 регионов России. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Участники форума будут работать над составлением программы развития системы образования, а также над заключением контрактов с ведущими компаниями России. Кроме того, обсудят открытие физико-математических классов и продолжение развития ранней профориентации.

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Всего для участников форума запланировали более 30 различных мероприятий. Их подготовили для учителей и делегаций из других регионов.

«Для Ямала тема развития образования занимает особое место. В целом она важна для всей нашей страны. Мы должны делать все для престижа самой профессии учителя», — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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