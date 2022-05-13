Арктический культурный форум в ЯНАО перенесли на следующий год

Арктический культурный форум, который должен был пройти в Салехарде в октябре этого года, перенесли на февраль 2023 года. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на организаторов проекта.

Мероприятие проводится с целью открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры, представителями государственной власти, общественными организациями и бизнесом на тему цифрового будущего библиотек, привлекательного имиджа музеев и развития культурного ландшафта ЯНАО.

Гостям и участникам форума также будет предложено посещение достопримечательностей Салехарда.