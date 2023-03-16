Общество 16 марта 2023, 18:28 Арктический благотворительный турнир по волейболу завершился в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое завершился VI Арктический благотворительный турнир по волейболу на Кубок губернатора Ямала. Об этом сообщил сайт «Север-пресс».

В этом году в соревнованиях принимали участие рекордное количество человек, за победу в турнире боролись 32 команды различных организаций округа.

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Отмечается, что победителем соревнований стала команда организации «Газпром добыча Ямбург». Более 2,5 миллиона рублей, собранных во время турнира, направят на благотворительность.

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