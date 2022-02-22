Арктический благотворительный турнир по волейболу проведут на Ямале

В ЯНАО проведут пятый Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора ЯНАО». Мероприятие будет посвящено сбору средств для лечения детей, страдающих серьезными заболеваниями, написало ИА «Север-Пресс».

В волейбольные команды, которые собирают администрации городов и районов, могут попасть все желающие. На данный момент поучаствовать в турнире заявились 30 сборных.

С 9 по 27 марта игры пройдут на четырех новоуренгойских площадках, а также в городах Губкинский и Лабытнанги. Полуфинал намечен на 5 и 6 апреля. Финальная игра запланирована на 7 апреля.