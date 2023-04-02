Общество 02 апреля 2023, 05:54 Арктическая экспедиция МЧС преодолела более 1000 километров за шесть дней Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней прошла по тундре более 1000 километров РИА «Новости»

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Арктическая экспедиция МЧС России на пожарно-спасательной технике за шесть дней пути преодолела свыше 1000 километров по тундре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Шесть дней и более 1000 километров прошли участники арктической экспедиции МЧС России на гусеничной и колесной пожарно-спасательной технике по тундре», — говорится в сообщении ведомства.

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Там также уточняется, что в пути задействовано свыше 20 машин. Маршрут по Ненецкому автономному округу преодолели 76 человек в составе представителей ведомства и компаний-разработчиков. Теперь им предстоит путь по Республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Колонна техники, как указано в сообщении, идет по дорогам недропользователей и зимникам, а также по бездорожью. В рамках экспедиции ее участники выполнили порядка 10 условных происшествий из 18.

Дополнительными силами и средствами отработано парашютное десантирование с борта ведомственного самолета Ил-76. Кроме того, с помощью георадаров были проведены поисковые работы различных объектов.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что экспедиция проходит в плановом режиме. Все ее участники хорошо себя чувствуют.

Без таких проверок невозможно развитие аварийно-спасательных подразделений, отметил Куренков. Глава МЧС России отметил, что данные о местонахождении колонны отслеживаются в реальном времени.