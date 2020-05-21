Аркадий Новиков прокомментировал закрытие ресторанов из-за коронавируса

«Это средства на выплату минимальных зарплат сотрудникам. Мы подали заявки и своевременно все получили», — пояснил ресторатор.

По словам Новикова, об арендной плате предприниматели пытаются договориться с владельцами помещений. Многие идут навстречу, но кто-то все же отказывает. Так, например, владелец помещения «Фарша» на Невском проспекте в Петербурге не пошел на уступки. Бизнесvен планирует добиваться справедливости через суд.

Новиков прокомментировал возможное открытие ресторанов. Напомнив, что там работает очень много персонала.

«Если ресторан откроется, а количество персонала будет превышать количество посетителей, то заведение просто уйдет в минус. Нужно ждать, когда людям будет не страшно выходить на улицу», — объяснил ресторатор.