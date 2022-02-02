Арине Орунбаевой из Павловского Посада нужна помощь. Девочка борется с ДЦП и эпилепсией

Четырехлетняя Арина Орунбаева из Павловского Посада с рождения борется за свое здоровье. У девочки выявили ДЦП и эпилепсию. Для нормального развития ей нужно сложное лечение. Первый курс реабилитации дал большой прогресс, но Арина пока еще не может ходить сама и полноценно играть со своими сверстниками, но ей можно помочь.

Арина появилась на свет ровно в срок, с нормальными ростом и весом. Но буквально сразу после выписки из роддома у девочки начались проблемы со здоровьем. Она внезапно вытягивалась всем телом, а потом плакала и засыпала.

На вопросы матери патронажные врачи отвечали, что «скоро пройдет само». Но ситуация не менялась. Когда приступ произошел в поликлинике, оказалось, что это эпилепсия. Арину на целый месяц положили в больницу. Сильными препаратами приступы удалось снять, но через некоторое время появилось подозрение на ДЦП. Когда Арине исполнился год, диагноз подтвердился.

После первого курса реабилитации Арина стала лучше держать голову, появился хватательный рефлекс и опора в ногах. Но в свои четыре года девочка еще не ходит. Ей предстоит еще очень много работать, чтобы нормально развиваться. Сейчас важная задача — научиться хотя бы ползать и сидеть.

Пока Арина не может играть со сверстниками. Ее круг общения ограничен мамой и 17-летним братом Даниилом. Он смотрит за сестрой, включает ей любимые музыкальные или светящиеся игрушки и рассказывает сказки перед сном.

Самая большая мечта для девочки — начать жить нормальной жизнью, завести настоящих друзей в детском саду. Но для этого Арине нужно обязательно продолжить реабилитацию. Ее матери не по силам одной оплатить лечение. Но семье можно помочь.

Арина — подопечная фонда «Мои друзья». Все способы пожертвования есть на сайте благотворительной организации.

Также помочь можно, отправив СМС на номер 77 15 со словом «друзья» и суммой. Например, «друзья 500».